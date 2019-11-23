Командование ВСУ оплошало, придумав сказку про подбитый грузовик в Донбассе

Киев, 23 ноября. Противотанковая ракета влетела в грузовик с украинскими военными в Донбассе. В результате трое военнослужащих (одна из которых женщина) были контужены. Об этом заявили представители штаба так называемой операции объединенных сил.

«Боеприпас был выпущен из ПТРК «Фагот». Противник хотел попасть ракетой в кабину грузовика, но не рассчитал расстояние», — заявляют в штабе.

Кроме того, командование ООС уверяет, что никаких потерь нет, не считая того, что военные ВСУ (двое мужчина и одна женщина) получили легкую контузию. В госпитале их состояние признали удовлетворительным. Пресс-служба штаба также опубликовала в Facebook фотографии грузовика. На снимках можно видеть, что у машины всего лишь слегка повреждена деревянная бортовая балка и частично разбито лобовое стекло, также можно разглядеть несколько небольших отверстий на двери.

Самое удивительное в этом то, что украинское командование «спецоперацией» в Донбассе, видимо, даже не поняло, что село в лужу. Грузовик просто не мог получить такие незначительные повреждения, если в него действительно попала противотанковая ракета, это просто смешно. Складывается впечатление, что в штабе ООС не имеют ни малейшего представления о том, что из себя представляет ПТРК «Фогот» и какой ущерб он может причинить на самом деле. Вызывают сомнения и заявления о «легкой контузии» украинских военных. В грузовик шарахнуло ракетой, а они фактически отделись легким испугом. «Универсальные солдаты» просто.

Очевидно, что единственной целью этих глупых заявлений было одно — в очередной раз обвинить военных народных республик Донбасса в нарушении режима прекращения огня, чтобы помешать отводу собственных сил и средств от линии соприкосновения.

Напомним, буквально накануне в пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили, что Киев использует перемирие для размещения военной техники вблизи населенных пунктов на юго-востоке страны. По данным военных народной республики уже двое суток украинские силовики используют режим тишины и продолжают размещать вооружение и военную технику вблизи населенных пунктов на подконтрольной территории.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Донецкая и Луганская области отказались признавать установившуюся после госпереворота на Украине власть и объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик. В ответ Киев начал проводить против ДНР и ЛНР так называемую «антитеррористическую операцию.