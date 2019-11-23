РФ и Азербайджан должны пресекать попытки переписать историю войны, заявила Матвиенко

Москва, 23 ноября. Россия и Азербайджан должны объединить усилия против попыток переписать историю Второй мировой войны, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, государства должны не допустить, чтобы кто-либо принижал роль российского и азербайджанского народа в победе над нацизмом, «в освобождении Европы и мира от коричневой чумы».

«Наши народы связывают многолетние отношения дружбы, богатое культурное и историческое наследие​​​. В следующем году мы вместе будем праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне», — напомнила политик, выступая на X межрегиональном форуме двух стран.

Накануне вице-президент республики Мехрибан Алиева на встрече с Дмитрием Медведевым заявила, что отношения между Москвой и Баку внушают оптимизм, каждый год растет товарооборот между государствами, появляются новые проекты для инвестиций. По ее словам, Азербайджан инвестировал в экономику РФ 1,2 млрд долларов, а в будущем объем этих средств может быть увеличен.