Диетолог рассказал о реальных причинах появления лишнего веса

Москва, 23 ноября. Рафинированные продукты заставляют пищеварительную систему передавать в мозг искаженные сигналы о насыщении, сохраняя чувство голода, из-за этого человек переедает и толстеет. Об этом рассказал врач-диетолог и терапевт Никита Харлов.

Исследование американских ученых доказало, что человек в реальности не всегда напрямую виноват в своем избыточном весе. Бывает, что корень зла кроется в самой в индустрии еды, а именно — в рафинированных продуктах, которые искажают чувство сытости.

Специалисты объяснили, что лучше съесть кусок приготовленного в домашних условиях мяса, чем купленный в магазине «рафинированный», то есть подвергшийся глубокой переработке, мясной продукт. Дело в том, что пищеварительная система, переваривая такую пищу, передает в мозг обманчивые импульсы. Сигналы о насыщении притупляются, и человек невольно переедает.

Эксперимент показал, что участники, которые питались, условно, гамбургерами и куриными наггетсами, за две неделе прибавили в весе примерно килограмм. В то время как питаясь нормальной, нерафинированной пищей, за этот же период они теряли в весе тот самый килограмм.

По словам Харлова, этим исследованием специалисты подтвердили, что обедненные после глубокой переработки продукты, лишенные многих питательных веществ, буквально заставляют людей переедать.

«Тело очень чувствительно к тому, что в него попадает. Если рафинированная пища, то организм недополучает тех питательных веществ, которые ему необходимы. И получается, что организм сохраняет чувство голода. А мозг требует все больше еды», — пояснил диетолог радио Sputnik.

Он отметил, что исследование дает возможность по-новому посмотреть на проблему ожирения, в которой значительную роль играет качество современной пищи, нередко оставляющее «желать лучшего». Чтобы не обзавестись лишними килограммами, людям нужно быть очень избирательными в выборе продуктов питания, считает терапевт.

«Большинство моих подопечных, имеющие лишний вес, на самом деле люди истощенные: их тело набрало лишний вес, потому что им не хватает по-настоящему ценных и биологически активных веществ. Речь не о белках, жирах и углеводах. Речь о витаминах, минералах, незаменимых жирных кислотах», — рассказал Харлов.

Диетолог обратил внимание, что многие выбирают рафинированные продукты, так как они выигрывают в цене. Человеку кажется, что на питание он тратит меньше.

В молодости организм способен справляться с ультрапереработанной едой, но с годами делать это ему становится сложнее. Неправильное питание нередко вызывает осложнения, и тогда людям приходится тратить деньги не только на полезную еду, но и на лечение.

«То, что мы покупаем сейчас, пусть выгодно, удобно и дешево, питает нас абы как. В долгосрочной перспективе это приведет к болезням, и мы будет тратить деньги уже не на еду, а на врачей, исследования и лекарства. Считается, что здоровая еда дорогая. Я считаю, что это обманчивое убеждение. Наоборот, когда люди покупают качественные продукты, они меньше тратят на еду в принципе», — заверил врач.

Харлов объяснил, что насыщенная витаминами, минералами и жирными кислотами еда улучшит метаболизм и повысит эффективность работы организма и мозга, следовательно, позволит справляться с работой проще и быстрее, и, вероятно, больше зарабатывать.