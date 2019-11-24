Фабрика по производству препаратов против рака открылась в Дамаске

Дамаск, 24 ноября. В промышленном городе Адра (провинция Дамаск) была открыта лаборатория по производству противораковых препаратов в Центральной фармацевтической промышленности. Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Производственная мощность завода, который стремится обеспечить доступность лекарств на сирийском рынке, составляет до 6 000 флаконов и ампул и до 12 000 таблеток в час.

Министр здравоохранения Низар Яджи во время открытия лаборатории рассказал, что в фармацевтической промышленности в Сирии был сделан качественный скачок. Он также отметил, что на данный момент в стране существуют 96 лицензированных фармацевтических предприятий, которые обеспечивают более 90 % потребностей местного рынка.

Янджи отметил, что ведомство продолжает работать над производством различных лекарств, в частности над препаратами, способными победить рак. Только в прошлом году правительством было выделено 117 миллиардов сирийских фунтов на импорт лекарств от хронических заболеваний, противоопухолевых средств и вакцин.

В комментарии нашему корреспонденту Яджи подтвердил, что министерство предоставляет бесплатные лекарства от хронических заболеваний через 1864 медицинских центра и 150 государственных больниц, расположенных в различных провинциях страны.

Со своей стороны, губернатор провинции Дамаск Алаа Мунир Ибрагим сказал, что заинтересованные власти предоставляют все возможности для создания промышленных объектов в различных областях, отметив, что число фабрик в промышленном городе Адра достигло 1200 объектов, и, как ожидается, в следующем году это число увеличится до 2400 фабрик, из которых 20 фабрик будут заниматься производством лекарственных препаратов.

Генеральный директор компании Аднан Яафо объяснил, что завод, который открылся с национальным опытом, «является первым в своем роде в Сирии и арабском регионе с точки зрения передовых производственных линий и современных технологий».

По его словам, завод покрывает 70 процентов всех химиотерапевтических препаратов и их производство.

В 2020 году завод начнет выпускать 8 сортов асептической жидкой линии и 8 сортов линии сжатого зерна в качестве первого этапа для достижения цели 20 сортов в каждой линии к концу следующего года, по словам генерального директора, который подтвердил, что эти сорта будут достигать уравнения качества с большей ценой.

Примечательно, что Сирия импортирует все лекарства от онкологии из-за рубежа с другими качественными лекарствами и вакцинами, в то время как национальное производство покрывает около 90 процентов остальной части потребностей местного рынка.