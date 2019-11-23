Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Сухогруз с россиянином и украинцами на борту задержали в Малайзии

52
0 Оставить комментарий

Сухогруз с россиянином и украинцами на борту задержали в Малайзии

Куала-Лумпур, 23 ноября. Сухогруз с украинцами и россиянином на борту, шедший под флагом Камеруна, задержали в территориальных водах Малайзии. Об этом заявило российское посольство в азиатской стране.

Согласно данным Агентства по охране морских границ Малайзии, судно New Orion задержали днем 21 ноября. Экипаж сухогруза — 22 гражданина Украины и один россиянин, его имя и фамилия уточняются.

По словам сотрудников российского посольства, судно задержали из-за отсутствия разрешения на якорную стоянку. Власти Малайзии проводят следственные действия.

«Посольство внимательно следит за развитием ситуации», — говорится в сообщении дипмиссии.

Ранее полиция Словакии задержала на восточной границе четырех украинцев, у которых нашли почти 700 килограммов янтаря. Стоимость перевозимого груза, который преступники планировали переправить в Гонконг, оценивается более чем в 650 тысяч евро. Контрабандистам грозит лишение свободы от четырех до 10 лет.

infox - new
Источник: Страница российского посольства в Малайзии в Facebook
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров