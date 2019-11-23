Сухогруз с россиянином и украинцами на борту задержали в Малайзии

Куала-Лумпур, 23 ноября. Сухогруз с украинцами и россиянином на борту, шедший под флагом Камеруна, задержали в территориальных водах Малайзии. Об этом заявило российское посольство в азиатской стране.

Согласно данным Агентства по охране морских границ Малайзии, судно New Orion задержали днем 21 ноября. Экипаж сухогруза — 22 гражданина Украины и один россиянин, его имя и фамилия уточняются.

По словам сотрудников российского посольства, судно задержали из-за отсутствия разрешения на якорную стоянку. Власти Малайзии проводят следственные действия.

«Посольство внимательно следит за развитием ситуации», — говорится в сообщении дипмиссии.

21 ноября у побережья штата Джохор (#Малайзия) задержан сухогруз "#NewOrion" (флаг Камеруна) с экипажем из 22 граждан Украины и 1 гражданина России. Причиной задержания стало отсутствие разрешения на якорную стоянку.



Доп.информация: https://t.co/5fj82Dn5aG#ДСКЦ @mfa_russia — Embassy of Russia in Malaysia, Kuala Lumpur (@RusEmb_Malaysia) 23 ноября 2019 г.

Ранее полиция Словакии задержала на восточной границе четырех украинцев, у которых нашли почти 700 килограммов янтаря. Стоимость перевозимого груза, который преступники планировали переправить в Гонконг, оценивается более чем в 650 тысяч евро. Контрабандистам грозит лишение свободы от четырех до 10 лет.