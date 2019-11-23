Сирия, 23 ноября. Сирийская армия отвечает боевикам в Идлибе и Хаме. В Хасаке курдский боевик застрелен неизвестными. Международная коалиция заявила о ликвидации на востоке Сирии 25 членов ИГИЛ1 в ходе рейдов с SDF. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции боевиков в Алеппо, по неподтвержденным данным, потеряли несколько человек в Хаме при нападении радикалов.

«Исламское государство1»: подозреваются в нападении на курдского боевика в Хасаке.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреляли позиции правительственных сил в Идлибе и Хаме.

Курдские вооруженные группировки: потеряли одного боевика в Хасаке, близ Абу-Расина обмениваются ударами с протурецкими силами, заявили о задержании 25 членов ИГИЛ в ходе последних совместных рейдов с силами международной коалиции.

Корпус Стражей Исламского революции: в Дейр-эз-Зоре потерял два бронированных автомобиля с экипажем при нападении неизвестных беспилотников.

Провинция Алеппо

Подразделения Сирийской арабской армии (САА), дислоцированные у Военной академии, обстреливают укрытия радикалов в районе поселка Хан аль-Асаль на западе провинции, как передает портал Step News.

Утром радикалы «Тахрир аш-Шам» в ответ обстреляли линии обороны правительственных сил ракетными снарядами в районе населенного пункта Аз-Захра, как передает агентство Aleppo AMC. Боевики через подконтрольный им медиаресурс «Ибаа» заявили, что в ходе обстрела был уничтожен военный пункт САА, однако подтверждений от официальных СМИ пока не поступало.

Провинция Дейр-эз-Зор

Три неопознанных беспилотника были замечены над позициями союзного САА ополчения иранских отрядов Корпуса Стражей Исламской революции. Как сообщает портал Step News, системы противовоздушной обороны КСИР попытались сбить один беспилотник, в ответ на что по ним был открыт огонь и было уничтожена два автомобиля иранских ВС вместе с их экипажем. После этого беспилотники скрылись в воздушном пространстве Ливана.

Провинция Идлиб

Авиация ВКС РФ продолжает наносит ракетные авиаудары по базам радикалов в районе города Кафр-Набель, как передает источник в сети Twitter (@ufuk_sy). Точечные удары также были нанесены по опорным пунктам джихадистов в районе города Маарет-Хурма, в то время как подразделения сирийской армии обстреливают склады боеприпасов и линии обороны боевиков из тяжелой артиллерии в районах Шейх-Мустафа и у поселка Маарет ас-Син.

Провинция Хама

Сообщается о жертвах среди сил САА в результате нападения группы неизвестных боевиков в поселке Майдан-Газаль. Боевик совершили нападение накануне в центре города, атаковав конвой армии из засады. Пока что ни одна из группировок джихадистов, которые действуют на севере Хамы, не взяла на себя ответственность, как сообщает Twitter-канал NORS.

Подразделения правительственных сил, дислоцированные в военном лагере близ поселка Джурин обстреливают из тяжёлой артиллерии окрестности поселка Зайзун, где укрываются радикалы вооруженной оппозиции, как сообщает портал Step News. Пока информация о потерях джихадистов уточняется.

Провинция Хасака

Продолжаются бои между отрядами турецкой армией и курдскими боевиками «Демократических сил» в районе города Тель-Тамр, о чем сообщает агентство Masar Press Net. Столкновения отмечаются также в районе поселка Тель-Варад и у населенного пункта Абу-Расин.

В совместной операции сил международной коалиции и курдских радикалов, проведенной на территории Хасаки, Ракки и Дейр эз-Зора были задержаны 25 членов «спящих ячеек» «Исламского государства», как сообщает военно-аналитический Twitter-канал Natsecjeff. Напомним, что в это число входит пять задержанных вчера в Дейр-эз-Зоре мирных жителей, которых захватили в ходе десантной операции в городе Дибан. Их подозревают в связи с террористами ИГИЛ, одного жителя Дибана американские военнослужащие застрелили в ходе рейда.

В деревне Маркада группа неизвестных застрелила курдского боевика, который проводил патрулирование в жилых кварталах, о чем сообщает медиаресурс Alk Habour 21. Курдские силы внутренней безопасности «Асайиш» обвиняют в нападении «спящие ячейки» ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.