Противники Brexit требуют повторного голосования и введения дополнительных санкций в отношении России за «вмешательство». Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Бермудский треугольник

Британский премьер-министр Борис Джонсон отверг предположения о том, что Российская Федерация пыталась повлиять на результаты референдума о выходе Великобритании из Европейского союза.

В ходе дебатов политик заявил, что реальных доказательств вмешательства РФ в голосование по Brexit не существует.

«Вся эта идея о том, что кто-то повлиял на решение миллионов людей, сравнима с теорией о Бермудском треугольнике», — прокомментировал Джонсон.

Он отметил, что британский народ ожидает момента выхода из Евросоюза. Джонсон добавил, что фактов вмешательства России в голосование по Brexit нет и в докладе межпартийного комитета британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности.

Поиск «троцкистов»

Как отметил Станислав Бышок, сваливать на Россию те или иные политические неурядицы в собственных странах, будь то Brexit или каталонский сепаратизм, стало заурядным явлением в дискурсе западных государств. Если такого влияния не находят, то выдвигается версия, что просто «плохо искали» или изначально имели целью «проглядеть» доказательства.

«Ситуация в какой-то степени напоминает поиск «троцкистов» в СССР в 1930-е годы. Правда, сегодня не трагедия переигрывается виде фарса, а наоборот. В конце концов, на Западе по обвинению в порочащих честь и достоинство связях с Москвой пока еще никого не расстреляли. Время сейчас существенно мягче. Впрочем, политикам, которых раз за разом обвиняют в «подыгрывании» Кремлю, от этого не легче», — пояснил Станислав Бышок.

Эксперт заметил, что премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона трудно назвать хоть в какой-то степени дружественным по отношению к России. Его заявления в адрес Москвы всегда отличались предельной жесткостью. Также Джонсон — последовательный и давний сторонник выхода Британии из Евросоюза. В отличие от своей предшественницы Терезы Мэй, Джонсон в 2016 году в преддверии референдума по сохранению членства страны в ЕС выступал за Brexit. Сейчас британский премьер пытается всеми силами реализовать то, для чего он, собственно, и занял нынешнюю должность: набрать на внеочередных парламентских выборах достаточное большинство для того, чтобы принять окончательно согласованный с Брюсселем документ для формального выхода Великобритании из-под юрисдикции органов власти Евросоюза.

«Джонсон указывает на то, что выполняет волю британцев, высказанную на референдуме. Его оппоненты же в качестве одного из аргументов упирают на якобы имевшую место со стороны России дезинформационную кампанию, под влиянием которой граждане Соединенного Королевства проголосовали «неправильно». Отсюда делается вывод, что требуется, во-первых, переголосовать, а во-вторых — навесить на Москву дополнительные санкции за вмешательство. Впрочем, согласно социологии, консервативная партия на грядущих выборах должна улучшить свой результат по сравнению с предыдущим голосованием, а лейбористы, противники Brexit’a, напротив, несколько снизят свои позиции», — заключил Станислав Бышок.

Ранее члены комитета по разведке и безопасности Палаты общин подготовили доклад о якобы имевших место попытках вмешательства России в референдум по Brexit 2016 года и выборы 2017 года. Текст 50-страничного документа был передан в канцелярию премьера еще 17 октября, однако, по словам бывшего генпрокурора Доминика Грива, Борис Джонсон препятствовал его публикации.