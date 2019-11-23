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Кемеровская «Миссис Россия» показала платье для конкурса в Китае

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Кемеровская «Миссис Россия» показала платье для конкурса в Китае

Кемерово, 23 ноября. Обладательница титула «Миссис Земного Шара», многодетная мать Ксения Кривко показала национальный костюм, в котором она выступит перед жюри конкурса Mrs. Globe-2019 в Китае. 

Кемеровчанка уже готовится к новому конкурсу красоты, который пройдет в КНР с 28 ноября по 8 декабря. Кривко рассказала, что костюм разработали мастерицы из Торжка.

Расшитое золотом платье является частью уникальной коллекции фабрики «Городецкая Золотная Вышивка». А вечернее платье для участницы создала российский дизайнер Елена Грималовская, пишет «Газета Кемерова».

Кемеровской королеве красоты 37 лет, она воспитывает четырех детей.

Ранее Ксения поделилась с поклонницами секретами красоты и стройности. Сейчас при росте 175 см она весит 57 килограмм.

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