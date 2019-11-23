Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Львова

Киев, 23 ноября. Направлявшийся в Киев самолет авиакомпании МАУ выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту имени Даниила Галицкого во Львове. О ЧП сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу около 07.00 по местному времени (08.00 по московскому времени). Причиной стали сложные погодные условия — «переохлажденный дождь».

«Воздушное судно выкатилось за пределы ВПП во время разворота в торце полосы. Пассажиры и багаж были эвакуированы», — говорится в сообщении.

Аэропорт временно прекратил свою работу. Планируется, что он снова откроется после 12.00 (13.00 МСК).

Сообщение о ЧП и фото самолета опубликовал в своем Facebook один из организаторов местного движения «Варта1» Игорь Зинкевич. В комментариях к записи украинцы возмутились из-за такой плохой организации работы аэропорта.

«Как такое можно допускать. Полоса же не 100-километровая, неужели так трудно почистить эти пару сотен метров?», «Зима неожиданно подкралась», «Мда. А все-то ждали лета», — пишут в комментариях.

Кроме того, по данным украинского издания «Обозреватель», утром 23 ноября над Ивано-Франковском летал самолет, выполнявший рейс Стамбул – Львов, который не мог приземлиться в пункте назначения.

Накануне авиапроисшествие парализовано работу аэропорта в Одессе, где во время приземления авиалайнер Turkish Airlines «в условиях мощного бокового ветра при прикосновении к ВПП надломил переднюю стойку шасси». Как уточняет «Царьград», у самолета помимо этого еще и отлетело колесо, в результате Boеing 737 буквально плюхнулся на брюхо.