Десятый патруль России и Турции начал работу в Сирии

Дамаск, 23 ноября. Десятый совместный патруль военной полиции России и Вооруженных сил Турции начал работу в Сирии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Патруль (…) приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к северо-западу от населенного пункта Камышлы», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что маршрут патрулирования начинается от пункта таможенного перехода в населенном пункте Шейрек и проходит на восток вдоль границы Турции и Сирии. Военные инспектируют обстановку в населенных пунктах.

В состав патруля вошли бронированные автомобили «Тигр» и «БТР-80» военной полиции России и бронеавтомобили Kirpi ВС Турции, а также около 50 военнослужащих обеих стран. Мониторинг обстановки на маршруте движения колонны обеспечивает в режиме реального времени российский беспилотник «Орлан-10».

Напомним, в Сирии с 2011 года длится вооруженный конфликт. С 9 по 22 октября Анкара проводила в приграничных районах страны антитеррористическую операцию «Источник мира», направленную против бандформирований курдов и членов ИГ1 (организация запрещена в РФ). Турция поставила перед собой цель создать зону безопасности в районе сирийско-турецкой границы. Эти территории ранее были оккупированы курдскими радикалами, которые притесняли местное население, привлекали в свои ряды террористов и незаконно качали сирийскую нефть.

В настоящее время в приграничных районах Сирии ведется совместное патрулирование России и Турции. Это один из пунктов меморандума, подписанного между странами 22 октября в Сочи. Документ также установил вывод на 30 километров от сирийско-турецкой границы курдских радикалов, оккупировавших Заевфратье.

1 Организация запрещена на территории РФ.