Мать Началовой выступила с видеообращением к россиянам

Москва, 23 ноября. Мать певицы Юлии Началовой Таисия выступила с видеообращением к россиянам, принявшим участие во флешмобе за присвоение исполнительнице посмертного звания заслуженной артистки.

Женщина выразила благодарность всем участникам акции в поддержку ушедшей певицы, которые считают, что Началова достойна получить высокое звание заслуженной артистки России посмертно. Ролик опубликован на YouTube-канале портала «Дни.ру».

«Хочу сказать большое спасибо людям, которые взяли на себя инициативу и организовали народный флешмоб. Я тронута до глубины души. Со всех уголков не только России, но и всего мира нам шлют и шлют фотографии со словами «Юля заслуженная», — рассказала мать певицы.

Она отметила, что в семье артистки были поражены, насколько разными стали участники акции по возрасту. По словам женщины, особую благодарность за творчество Началовой родные получили от детей, которые растут на песнях исполнительницы.

«Спасибо за ваше неравнодушие, светлую память и поистине народную любовь к нашей дочери», — заключила Таисия Началова.

Флешмоб #Юлязаслуженная, посвященный творчеству певицы, запустила пиар-директор Началовой Анна Исаева. Она предложила присвоить звезде шоу-бизнеса высокое государственное звание. Исаева и после смерти артистки продолжает заботиться о ее музыкальном наследии и поддерживать отношения с ее родными.

Напомним, Юлия Началова скончалась на 39-м году жизни 16 марта 2019 года от заражения крови и сердечной недостаточности. Долгое время артистка пыталась бороться с болезнями, но не смогла их преодолеть. Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.