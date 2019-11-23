Симферополь, 23 ноября. Из-за утечки с севшего на мель возле Одессы танкера «Делфи» концентрация нефтепродуктов в воде превысила норму в 90 раз, рассказал заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков.

Концентрация нефти резко выросла в Черном море из-за севшего на мель танкера. По словам Гаврикова, танкер сел на мель в ночь на 22 ноября. По данным телеканала «360», инцидент произошел из-за сильного шторма. Как пишет издание «Аргументы и факты», в Молдавии, под флагом которой ходил «Делфи», заявили, что танкер был лишен этого права около года назад. «Газета.ru» писала, что всех 15 моряков, находившихся на танкере, удалось эвакуировать.

Как пишет РИА Новости, проводится постоянный мониторинг места загрязнения, государственные инспекторы находятся на месте происшествия.

Напомним, в июне Черное море в Одессе окрасилось в зеленый цвет. По словам биологов, это было вызвано размножением микроскопических бактерий, которые вызывают цветение воды. В социальных сетях появилось множество фотографий природного явления. На кадрах, которые публиковали пользователи, было видно, как морские волны выбрасывают на песок густую пену зеленоватого цвета.

По словам биолога и главы общественной организации «Зеленый лист» Владислава Балинского, необычный цвет морской воды связан с размножением в ней микроскопических организмов — цианобактерий Nodularia spumigena. Балинский отмечает, что подобное происходит очень редко, но сейчас вместе сложились сразу два фактора — соленость и загрязнение воды Одесского залива. Биолог пояснил, что соленость морской воды в районе Одессы уменьшилась, что вызвало интенсивное цветение. К этому присоединился еще один фактор — загрязнение моря отходами сельскохозяйственной деятельности, моющими средствами и недостаточно очищенными сточными водами.