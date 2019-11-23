Многодетный бизнесмен из Краснодара открыл школу отцовства

Многодетный отец и бизнесмен Лев Долгов создал организацию «Союз отцов», которая пропагандирует ответственное отцовство в Краснодарском крае. Ее активисты призывают кубанских мужчин встать с дивана и вести активный образ жизни, наладить отношения в семье и быть примером для ребенка. Об особенностях этой работы Лев Долгов рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей.

«Как многодетный отец, я стал заниматься вопросами многодетных семей. А потом столкнулся с проблемами отцов — ими у нас практически никто в регионе не занимается. Переключился на это направление и создал «Союз отцов», — рассказал собеседник ФАН.

Сложностей в создании организации, как признается Лев Долгов, не было. Сейчас открыть подобную структуру не трудно, куда сложнее привлечь и побудить отцов, так как инициативность у мужчин в семейных вопросах ниже, чем у женщин. Краснодарская краевая общественная организация «Союз отцов» была создана в 2016 году. Она занимается пропагандой ответственного отцовства, вопросами установления взаимопонимания между отцами и детьми, чтобы предоставить подрастающему поколению больше возможностей для образования, развития и, как следствие, для более высокого уровня жизни.

«Приходят с двумя основными проблемами. Во-первых, это проблемы с женами в семье. Это и развод, и, к сожалению, дележка детей. А второй вопрос — это отношения с детьми. Именно поэтому «Папа-школа» для нас — приоритетное направление. Мы стараемся решить извечную проблему отцов и детей», — говорит Лев Долгов.

«Папа-школа» — это проект для мужчин, которые не просто готовятся к отцовству, но и стремятся к активному и ответственному родительству. Преподаватели учат своих подопечных находить общий язык с детьми, с пользой проводить время вместе за играми и спортом, а не на диване у телевизора. «Папа-школу» на данный момент посетили более 100 человек. В организации «Союз отцов», по словам руководителя, состоят порядка 200 мужчин, и с каждым днем это число растет.

«Обучают отцов по методикам коллег из Петербурга. Врачи, психологи и педагоги разработали методику обучения, опираясь на наш менталитет. Она была апробирована и дала результаты. Ее мы проецируем у нас в регионе. Те, кто понимают грядущие проблемы, к нам обращаются, чтобы решить ситуацию в семье. Иногда к нам обращаются мамы и просят поучаствовать, пригласить своего супруга», — отметил собеседник ФАН.

По словам Льва Долгова, в его команде три психолога, которые работают с учениками. Обучение проходит по рабочей тетради, в которой указаны различные задания, домашние упражнения, предназначенные для выполнения всей семьей. Например, ученику-отцу необходимо провести семейное мероприятие. Он продумывает концепцию, чтобы было интересно детям. Помимо этого папу могут попросить сделать совместный рисунок с ребенком дома, а потом показать выполненное задание преподавателям, чтобы получить оценку.

«Занимаются в школе только отцы. Дети не посещают занятия. Особенность мужской психологии в том, что мы близко к себе никого не подпускаем, не делимся своими проблемами. Есть закрытость и недоступность первое время. В течение первых занятий мы создаем группу и формируем коллектив. В нем мы создаем атмосферу доверия, это важно для дальнейших занятий, потому что иначе будет сложно делиться своим опытом с другими», — подчеркнул Лев.

В 2019 году «Союз отцов» провел спортивные мероприятия «Мама, папа, я — спортивная семья» в рамках чемпионата «Время Сильных». Осенью отцы с детьми строили скворечники. Активисты реализовали проект по избавлению от вредных привычек. В ноябре стартовал проект «Папа Кубани». Со всего края члены организации собирают анкеты социально активных пап, чтобы выбрать лучших и показать их всем остальным.