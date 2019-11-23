В Анкаре рассказали о переговорах Турции и России по созданию наблюдательных пунктов в Сирии

Анкара, 23 ноября. Турция и Россия могут в ближайшие дни договориться о создании наблюдательных пунктов в Сирии. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

Акар сказал, что верит в успех и пользу совместного российско-турецкого патрулирования сирийских территорий, и отметил, что стороны продолжают добиваться полного режима прекращения огня, чтобы люди в регионе смогли вернуться к «нормальной и спокойной жизни».

«В связи с этим мы проводим с Россией необходимую координацию в определенных районах [Сирии]. В дополнение к турецко-российскому патрулированию с РФ ведутся переговоры о создании нескольких наблюдательных пунктов, в ближайшие дни появится определенность по этой теме», — пояснил он.

Напомним, с 9 по 22 октября ВС Турции проводили на севере Сирии военную антитеррористическую операцию «Источник мира» против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в России) с целью создать на сирийско-турецкой границе так называемую «буферную зону», которая должна стать «защитным поясом» от проникновения боевиков для турецкого рубежа, а также территорией, куда смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

18 октября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что Анкара рассматривает возможность создания 12 наблюдательных пунктов в зоне безопасности на севере Сирии, тогда же он уточнил, что в буферной зоне планируется разместить до двух миллионов беженцев.

22 октября глава Турции и его российский коллега Владимир Путин на переговорах в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности на севере страны. Курдские боевики к 29 октября завершили вывод оттуда своих отрядов, и с 1 ноября российские и турецкие военные начали совместное патрулирование к востоку от реки Евфрат.

23 ноября офицер военной полиции ВС России Вадим Рыженков рассказал, что российская сторона уже прорабатывает новые маршруты мониторинга.

1 Организация запрещена на территории РФ.