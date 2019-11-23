Звездный диетолог объяснила, что погубило Началову и Гурченко

Москва, 23 ноября. Звездный диетолог Марият Мухина уверена, что Юлию Началову, Наталью Гундареву и Людмилу Гурченко погубили бесконтрольные попытки сбросить вес.

Специалист напомнила, что Гундарева, мечтая похудеть покупала в Интернете непонятные таблетки для похудения и, возможно, именно они спровоцировали у нее тромбоз и инсульт. В итоге в 2005 году артистка умерла. Ей было 56 лет.

Гурченко скончалась в 2011 году в возрасте 76 лет. Ее здоровье, по мнению врача, тоже было подорвано диетами. Незадолго до смерти артистка сломала шейку бедра. Мухина подчеркнула, что этого можно было бы избежать, если бы Гурченко не изнуряла себя долгие годы диетами, которые в итоге привели к дефициту кальция и других питательных веществ.

Еще одним страшным примером неправильного похудения Мухина считает историю певицы Юлии Началовой. Она умерла 16 марта 2019 года на 39-м году жизни. Артистка пыталась сбросить вес, следуя неясным советам из Сети, и в итоге заработала сахарный диабет и подагру. Оба этих заболевания вызвали очень серьезные осложнения.

«Мы помним, чем все это закончилось», — добавила она в комментарии изданию Teleprogramma.pro.

Три эти трагические истории, по словам Марият, как нельзя лучше доказывают, что к похудению нужно подходить грамотно, в противном случае можно только подорвать здоровье и приблизить смерть.

Кроме того, неграмотно составленная диета всегда грозит обернуться дефицитами разных полезных веществ и витаминов, из-за чего может начаться выпадение волос, кости и ногти испортятся и станут ломкими.

В конце сентября НСН сообщала о планах режиссера Андрея Загорского начать съемки биографического фильма о Юлии Началовой. По его словам, фильм будет «концентрированный, напряженный». Ленту планируется назвать «Буду рядом» по одноименной песне артистки.