Симферополь, 23 ноября. Стратегии, способной вернуть Крым обратно в состав Украины, нет, разработка подобных планов является напрасной тратой времени и сил, заявил руководитель комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.

Ранее глава «представительства» президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич рассказал, что офис главы государства разрабатывает «стратегию возвращения» полуострова​​​.

Как пишет РИА Новости, Гемпель напомнил, что в течение более двух десятилетий Киев пытался провести украинизацию Крыма. Кроме того, украинская власть многие годы пыталась «вытравить в крымчанах стремление вернуться к себе на родину в Россию». В Крыму назвали напрасной тратой сил стратегию Украины по возвращению полуострова.

«Теперь, когда мечта крымчан сбылась, ни одна даже самая хорошая стратегия не сможет крымчан вернуть в состав Украины. Все это напрасная трата времени и сил», — подчеркнул он.

Крым вошел в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.

Украина продолжает считать Крым своей территорией. В Москве неоднократно заявляли, что жители полуострова проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно». Он исключил возможность возврата Украине Крыма и Севастополя. Такого, как подчеркнул глава государства, не произойдет ни при каких обстоятельствах.

Европейские страны и США ввели против России ограничительные меры из-за включения полуострова в состав РФ. При этом в ЕС нарастают антисанкционные настроения.

Как пишет «Газета.ru», Зеленский признал, что у Украины нет сил для возвращения Крыма.