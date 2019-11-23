Спасшаяся студентка Соколова рассказала о жутких отношениях с историком

Санкт-Петербург, 23 ноября. Бывшая возлюбленная экс-доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, рассказала о побоях, угрозах и постоянных истериках историка.

Выпускница петербургского вуза, чье заявление в полицию об избиении Соколовым в последние недели обсуждала общественность, решилась дать интервью. Она рассказала, что познакомилась с историком еще в 2004 году. Тогда 18-летняя студентка филфака пришла к Соколову в квартиру на Мойке на собеседование — он разыскивал ассистентку. Однако девушку не устроили предлагаемые условия.

Спустя год они снова встретились. Соколов тогда читал для ее курса лекции по истории Франции, но их пути снова разошлись. Отношения начались лишь в 2007 году. Только спустя время студентка узнала, что ее возлюбленный женат и тщательно это скрывает.

На вопрос, почему она не завершила роман, женщина отметила, что Соколов стал ее первой любовью, несмотря на его весьма эксцентричное поведение.

«Он наряжал меня как куклу и показывал людям. Он любил один тип духов, ими пользовалась его жена и все любовницы», — призналась она.

Поняв, что Соколов не собирается подавать на развод, его возлюбленная решила разорвать ставшие жуткими отношения. Сначала историк, по ее словам, впал в истерику, но затем сумел обещаниями и ласковыми словами заманить в свою квартиру. Там, как вспомнила женщина, он ее довел до полумертвого состояния.

«Орал, что я, монстр, чудовище, он был абсолютно уверен, что у меня есть любовник. Я думаю, что он хотел меня убить. Он на самом деле угрожал мне: «Я тебя убью и закопаю на стройке», — передает ее слова телеканал «360».

Как добавляет URA.RU, Соколов привязал ее к стулу, бил и угрожал раскаленным утюгом. Спасшаяся тогда женщина считает, что Ещенко была обречена — при попытке бегства историк убил бы новую возлюбленную, пишет Infox.ru.

Напомним, Соколова задержали в Петербурге 9 ноября при попытке утопить в Мойке рюкзак, в котором оказались отрезанные женские руки и пистолет. В квартире бонапартиста, где он проживал вместе с Ещенко, полиция нашла пилу и другие останки.

По предварительной версии следствия, историк застрелил девушку еще 7 ноября, а спустя время решил избавиться от тела и улик. Он признался в преступлении и оформил явку с повинной.

В отношении Соколова возбуждено уголовное дело, его арестовали до 8 января следующего года. В настоящее время Соколов находится в СИЗО «Кресты 1». СПбГУ уволил историка за совершение аморального поступка. В прошлые выходные в станице Старовеличковской на Кубани прошли похороны Ещенко.