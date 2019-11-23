Москва, 23 ноября. Музыкант группы «Дюна» Виктор Рыбин и его супруга Наталья Сенчукова в эфире программы «Судьба человека» сообщили, что у них снова появились проблемы со здоровьем.

Ранее стало известно, что супруги лечатся от рака кожи, о диагнозе они узнали в один день. На канале «Россия-1» Сенчукова и Рыбин уточнили, что болезнь у них «началась по-разному», но узнали о ней вместе. Как пишет «Царьград», через несколько лет лечения был достигнут хороший результат.

«Это был мой день рождения. Наташин врач нам написала: «Приезжайте, вас ждет онколог». Представляете, какого получить такое сообщение в свой день рождения», — заявил Виктор Рыбин.

Как передает «Пятый канал», сейчас обоим пациентам нельзя долго находиться на солнце. Сенчукова и Рыбин сообщили о возвращении рака.

«Все хорошо в меру. Сейчас это понимаем. Организм просто перестал бороться. Сейчас вот опять лечимся», — сказал музыкант.

По словам Рыбина, сначала болезнь проявилась у его супруги в виде пятна на ноге размером около сантиметра в диаметре. Затем похожее пятно выступило у Рыбина на лице. Сначала музыкант обратился к косметологу, который убрал пятно. Однако через некоторое время оно появилось снова, увеличившись в диаметре.

Звездная пара сдала гистологические анализы в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени Владимирского, а затем отправилась на отдых в Италию. Анализы выявили рак кожи, исполнителям пришлось вернуться.

«Спросили, есть ли какое-то спасение. Сказали: да, лучевая терапия. Выяснилось, что это нельзя удалить или отрезать. Этот рак кожи может уничтожить кость, и дальше, дальше, дальше», — рассказал Виктор Рыбин во время программы «Секрет на миллион» на канале НТВ.

По его словам, вместе с супругой они прошли 13 сеансов лучевой терапии. Музыкант подчеркнул, что лечение проходило бесплатно по полису ОМС. Сенчукова отметила, что они с мужем даже не рассматривали лечение за границей.

Звезды решили рассказать о борьбе с раком кожи, чтобы предупредить россиян. По словам Виктора Рыбина, возможной причиной развития рака стало длительное загорание во время отпусков.