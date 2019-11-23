Эксперт объяснил, как Польша и США хотят заработать на Украине

Польша и США хотят заработать на Украине, при этом Киев может потерять все, если не продлит газовый контракт с Россией. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

«Далеко и накладно»

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.

Ранее посольство США на Украине сообщило, что в Польшу прибыл американский танкер со сжиженным газом для Киева. Судно прибыло в балтийский СПГ-терминал Свиноуйсьце в Польше, сообщила «Газета.ру».

«США и Польша хотят, видите ли, помочь Украине в достижении «энергетической независимости». Заработать они хотят — точно, а Украину сделать зависимой от себя. Только мало что из этого выйдет: далеко и накладно», — отметил Пушков.

Украина, США и Польша в конце августа подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа. Согласно документу, это должно способствовать реформе украинского газового рынка, развитию инфраструктуры импорта сырья в Польшу и американскому экспорту.

Заработать на Украине

Как отметил Дмитрий Родионов, Польша действительно хочет заработать на Украине. На ней, по словам политолога, не хочет заработать только ленивый. После государственного переворота в этой стране стало очень легко делать быстрые и большие деньги — особенно на фоне ее растущей русофобии и стремления разорвать связи с Россией. В первую очередь это касается нежелания Украины сохранять прежние отношения по газу.

«Киев упорно не желает подписывать контракт на транзит на предложенных ему условиях, равно как и закупать напрямую российский газ. Он готов покупать его в три раза дороже у кого угодно: у США, у Словакии, у Польши. Вот только в случае неподписания нового транзитного контракта с «Газпромом», вместе с транзитом с 1 января прекратится и реверс. Даже если поверить, что они и впрямь полностью заполнили свои ПГХ для прохождения зимы (хотя сдается, что речь идет о транзитном — по факту, им не принадлежащем газе), на следующий сезон проблема все равно встанет», — пояснил Дмитрий Родионов.

Эксперт заметил, что в этой ситуации Польша, которая уже через два года планирует запустить Baltic Pipe, сможет предложить свои «услуги». А пока не заработал трубопровод из Дании, можно будет спасать Украину американским СПГ.

«О ее цене пока умалчивается, но, как известно, украинский бюджет выдержит любую нагрузку, если это направлено против России, точнее, украинские налогоплательщики выдержат», — иронично заметил Дмитрий Родионов.

По мнению политолога, Польша действительно может стать альтернативным поставщиком газа для стран Восточной Европы на случай, если что-то случится с «потоками». Но пока — только на словах. Baltic Pipe еще только строится. При этом неизвестно, сколько газа на выход сможет в итоге дать Норвегия. По некоторым данным, их запасы будут постепенно сокращаться уже в ближайшее время.