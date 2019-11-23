Стало известно, когда первый российский электромобиль запустят в производство

Москва, 23 ноября. Серийное производство первого отечественного электромобиля Zetta начнется, согласно планам, в первом квартале следующего года, рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров.

По его словам, сертификация машины находится на финальном этапе.

«Производство они должны запустить в первом квартале 2020 года. Обещали мне об этом первому доложить», — добавил министр.

Zetta — первый российский электромобиль, который будет серийно выпускаться в Тольятти. Как рассказывал гендиректор производящей машину одноименной компании Денис Щуровский, стоимость изобретения будет начинаться от 450 тысяч рублей. За эти деньги можно будет приобрести автомобиль в базовой комплектации с передним приводом и батареей на 200 километров хода.

Компактный трехдверный автомобиль с электроприводом на два или четыре колеса на 99% состоит из деталей российского производства. Производитель импортирует из Китая только батарею, но в стоимостном выражении локализация Zetta составляет около 50%.

Ранее стало известно, что водителям электромобилей могут разрешить ездить в России по выделенной полосе с 2020 года, что позволит им добираться до пункта назначения на 25-30% быстрее, чем владельцам машин с бензиновыми двигателями.