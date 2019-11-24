Российские военные привезли гуманитарную помощь пострадавшим жителям Хасаки

Дамаск, 24 ноября. Российские власти предоставили гуманитарную помощь жителям северной части сирийской провинции Хасака, не так давно освобожденной от курдских радикалов. На месте событий побывал специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Вся продукция была распределена между сирийскими гражданами при содействии местной администрации. В этот раз простому народу было предоставлено 1000 продовольственных корзин. В ответ люди поблагодарили российское правительство, которое делает все возможное для того, чтобы страна смогла восстановиться в самое ближайшее время.

Эта гуманитарная помощь подчеркивает глубокую взаимозависимость между русским и сирийским народами, которые в течение многих лет остаются братскими друг другу.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

В свою очередь глава департамента социальных вопросов и труда провинции Хасака Иссам Аль-Хсейн заявил в комментарии ФАН, что предоставленная российским правительством гуманитарная помощь существенно облегчит жизнь местных жителей, большая часть которых была вынуждена покинуть свои дома из-за агрессии курдских боевиков.

Стоит отметить, что российские военные постоянно проводят гуманитарные миссии на территории сирийской республики, оказывая посильную помощь жителям пострадавших от незаконных вооруженных формирований группировок.

Напомним, что в конце октября российские военные доставили продукты и школьные принадлежности в сирийский город Манбидж, расположенный в северной части провинции Алеппо, неподалеку от турецкой границы. Предоставленная продовольственная помощь была рассчитана на 50 000 человек. Ожидается, что продуктов хватит на 30 дней, привезенные медикаменты, состоящие из целого ряда жизненно важных лекарств, также вылечат порядка 81 000 человек. Конвой с гуманитарной помощью прибыл в ряд районов Манбиджа, в частности, в Абу-Калькал, Аль-Хаят-Аль-Кабир, Аль-Фарат, Таль-Хасан и Расм-Аль-Ахдар.