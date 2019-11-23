Москва, 23 ноября. Российская певица Вера Брежнева прокомментировала слухи о ее разводе с Константином Меладзе. Пользователи социальных сетей часто задают Брежневой вопрос, почему она не показывает фотографий с мужем. По словам хейтеров, Брежнева, скорее всего, уже не живет с Константином Меладзе.

Они пишут, что Брежнева «явно в разводе». При этом певица неоднократно просила поклонников не вмешиваться в ее личную жизнь. Она выступала с заявлениями о том, что у них в отношениях все хорошо, и они сейчас вместе. Если раньше на подобные вопросы Брежнева реагировала остро, то, как считают пользователи, сейчас Вера Брежнева не стала опровергать слухи о разводе с Константином Меладзе.

«Вас это так волнует?» — безэмоционально ответила певица в одном из комментариев.

Как пишет «Царьград», Брежнева породила еще больше слухов, ответив на вопрос о разводе с Меладзе.

В октябре Брежнева и Меладзе вместе вышли в свет после слухов об изменах продюсера. Брежнева и Меладзе посетили концерт исполнителя Rozhden в столичном клубе Red. Пару заметили в компании близких друзей. Кроме того, супруги мило общались и обнимались на протяжении всего вечера. Певица опубликовала на своей странице в Instagram видеозаписи с концерта, а также ролик, где она на фоне раскачивающегося в такт музыки мужа подпевает украинскому исполнителю.

Ранее СМИ сообщили о разладе в отношениях Брежневой и Меладзе. По информации прессы, 56-летний композитор закрутил роман с солисткой группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег.

37-летняя артистка, комментируя слухи об изменах мужа, поразилась умению супруга находить время на любовниц. Брежнева напомнила, что Меладзе руководит продюсерским центром, курирует несколько проектов, работает наставником в музыкальном шоу «Голос», снимает клипы и пишет песни. По ее словам, у мужа просто нет времени ходить налево.

Скандальный блогер Лена Миро не удивилась, услышав об изменах Меладзе-старшего. По ее мнению, Брежневой бумерангом «прилетел ответ».