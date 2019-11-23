Басков подрался с Крутым после юбилейного концерта в Минске

Минск, 23 ноября. Композитор и продюсер Игорь Крутой и «золотой голос» России Николай Басков устроили потасовку после юбилейного концерта маэстро в белорусской столице. Перебранку запечатлел их коллега по музыкальному цеху Сергей Лазарев.

В своем Instagram-аккаунте певец опубликовал видео-компромат, на котором два Народных артиста России, извиваясь на кафельном полу, что-то кричат и пытаются друг с другом бороться.

При этом видно, что происходящее не является попыткой по-настоящему выяснить отношения. Басков и Крутой веселы, счастливы и настроены мирно.

«Милейший финал юбилейного концерта Игоря Крутого в Минске!!! Участники потасовки: @igorkrutoy65, @nikolaibaskov. ШОК!!!», — подписал Лазарев пост с видео.

Певец также отметил и «свидетелей происшествия», среди которых оказались известные исполнители Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Ани Лорак и Жасмин.

Видео начинается с того, что «натуральный блондин» Басков доказывает Крутому, что купит ему что-то новое. Вероятно, он «навеселе» повалил продюсера и причинил тому какой-то материальный ущерб.

«Да я тебе новый подарю, новый подарю!» — смеясь, уверяет композитора «золотой голос» России.

После этого Басков пытается подняться и замечает, что все происходящее снимает Лазарев.

«Уйди отсюда, еще один …!» — выкрикивает Басков и неуклюже бросается на «папарацци».

За кадром слышен смех «свидетелей» потасовки, а потом, при попадании в объектив, видны и их веселые лица.

Видео, которое едва ли предназначено для глаз широкой аудитории, Лазарев опубликовал с хештегом «дружба в шоу-бизнесе».

Как сообщает Kp.Ru, юбилейный концерт Крутого «В жизни раз бывает 65» прошел на «Минск-Арене» не без сюрпризов. Так, во время исполнения одной из песен Басков забыл слова и поспешил признаться в этом зрителям, а Дима Билан, выступая с хитом Аллегровой «Я тебя отвоюю», решил улечься на сцене.

В сентябре Игорь Крутой станцевал на сцене вместе с поп-исполнителем Егором Кридом. Видеоролик опубликован на странице продюсера в Instagram.