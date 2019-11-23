Отец детей-узников из Усть-Катава уверяет, что не знал об их страшной жизни

Челябинск, 23 ноября. Отец детей-узников из Усть-Катава признался, что даже не подозревал об их страшной жизни.

По словам мужчины, все это время он находился на заработках, с детьми общался только по телефону, и даже представить не мог, что они фактически находятся в плену: не ходят в школу, ни с кем не общаются. Об этом он рассказал в эфире ток-шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Напомним, о жуткой истории этого семейства стало известно 7 ноября после пожара в частном доме в Усть-Катаве. Разбирая сгоревшие конструкции спасатели обнаружили тело жившей в нем женщины. По предварительной версии, она свела счеты с жизнью. При дальнейшей проверке выяснилось, что у нее есть трое детей, существование которых она тщательно скрывала. Почти 11 лет она фактически продержала их в плену, никуда не выпускала, запрещала ходить в школу и общаться с кем бы то ни было. В Челябинскую область семья переехала из Башкирии. После того, как дети не выдержали и сбежали от матери, она подожгла дом.

В региональном СУ СК РФ подчеркивают, что смерть женщины не носит криминальный характер. А в министерстве социальных отношений уточнили, что у погибшей было две дочери и сын: одной девушке 20 лет, юноше 15 лет, а их младшей сестре 11 лет. Сейчас все они находятся в лечебном учреждении, им оказывает помощь психолог.

Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина в комментарии URA.RU заявила ранее, что отцу детей не отдадут, потому что у него нет ни работы, ни жилья. Установлено, что у погибшей есть еще одна 33-летняя дочь, с ней дети тоже общались только по телефону. Женщина живет в Набережных Челнах, но у нее есть судимости за убийство и мошенничество, поэтому ей под опеку детей тоже не отдадут. Возможно, опекуном 11-летней девочки и 15-летнего брата станет жившая с ними 20-летняя сестра.

По данным газеты «Усть-Катавская неделя», жизнью семьи никогда не интересовались ни органы соцзащиты, ни полиция, потому что «не было сигналов о неблагополучии».