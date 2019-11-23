Жертвами страшного ДТП в Северной Осетии стали пять человек

Владикавказ, 23 ноября. Водитель ВАЗ выехал на встречную полосу и врезался в КамАЗ в Северной Осетии, погибли пять человек, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Авария произошла вечером 22 ноября на 9-м километре трассы Моздок — Прохладный. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением. Грузовик буквально смял автомобиль.

Погибли Вячеслав Б., 2002 года рождения, Сергей Г., 2001 года рождения, Денис Р., 2001 года рождения, Владислав К., 1998 года рождения и Виктор Ц., 1993 года рождения. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства смертельного ДТП.