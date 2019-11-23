Москва, 23 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его китайки коллега Ван И обсудили в Японии ситуацию вокруг Ирана, афганское урегулирование и положение дел на Корейском полуострове. Об этом говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Лавров обсудил с главой МИД Китая ситуацию вокруг Ирана. По данным МИД, министры высоко оценили состояние российско-китайского стратегического партнерства. Они также обсудили ряд тем двустороннего практического взаимодействия. Стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной политики. Они сделали акцент на перспективах развития «Большой двадцатки» и взаимодействие России и Китая в этом формате.

«Были также затронуты наиболее актуальные региональные проблемы, включая ситуацию вокруг Ирана, ход афганского урегулирования, положение дел на Корейском полуострове», — сказано в сообщении.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы в любой момент нанести удары по 15 объектам Ирана. Трамп саркастично подчеркнул, что мог бы начать атаки в течение тех минут, что представители прессы проводят в его кабинете, чтобы у них появился большой материал, о котором можно рассказать миру. Глава Белого дома уверен, что воздержание США от таких действий демонстрирует исключительно силу государства, но точно не его слабость.

Кроме того, он язвительно напомнил, что дела в Иране идут плохо, и заявил, что якобы хотел, чтобы ситуация в стране нормализовалась, в то время как только что ввел самые суровые санкции, некогда применявшиеся к государству.

Дональд Трамп проводит жесткую санкционную политику в отношении Тегерана. Россия и ряд европейских стран осудили действия Вашингтона и разработали механизм, который позволял бы Ирану торговать в обход американских санкций. Но США пристально следят за Ираном и мгновенно вносят в список санкций любые организации и лиц, которые осуществляют деловые контакты с этой страной.