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Группировки боевых роботов могут появиться в России к 2025 году

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Группировки боевых роботов могут появиться в России к 2025 году

Москва, 23 ноября. Группировки роботов, способных решать в том числе и боевые задачи, могут появиться в России уже к 2025 году. Об этом рассказали в оборонно-промышленном комплексе.

Начало их разработки запланировано на 2020 год. К 2025 году проект планируют закрыть в фундаментальном и опытно-конструктивном плане.

«А потом уже перейти к интеграции этих роботизированных группировок в существующую автоматизированную систему управления Вооруженных сил», — рассказали в ОПК.

Как пишет «ФедералПресс», речь идет о беспилотных подразделениях, состоящих из пяти платформ, каждая из которых будет выполнять свои специфические задачи. Все они будут автономны, передает URA.RU.

Специалисты изучают возможность оснащения роботов стрелково-гранатометным модулем и 120-миллиметровыми минометами. Уже сегодня они могут запускать одноразовые беспилотники и летающие гранаты, пишет «Газета.ru».

«Ценность робота состоит в том, чтобы заменить человека, превышать его возможности», — объяснили в ОПК.

Напомним, в марте глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что до конца 2019 года на вооружение российской армии могут поступить новые боевые роботы, призванные снизить боевые потери личного состава и способные выполнять как разведывательные, так и ударные функции, а также поддерживать танки и мотопехоту.

В октябре на испытательном полигоне в Магнитогорске впервые была представлена боевая робототехническая платформа на гусеничном шасси под названием «Маркер». Она обладает большей модульностью, чем уже принятая на вооружение Минобороны наземная беспилотная боевая гусеничная машина «Уран-9».

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Источник: РИА Новости
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