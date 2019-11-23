Украинский чиновник протащил по дороге привязанную к автомобилю собаку

Киев, 23 ноября. Директор Хмельницкого областного архива Владимир Байдич привязал к машине собаку и протащил ее по дороге несколько километров. Об этом рассказали в организации UAnimals.

По данным украинских СМИ, инцидент произошел в селе Кузьмин, которое находится в Хмельницкой области. Зоозащитники опубликовали в Facebook видеозапись, на кадрах которой запечатлено жестокое обращение чиновника с животным.

Как объяснил свой поступок сам Байдич, собака покусала его мать, поэтому он решил расправиться с животным. Пострадавшую собаку уже доставили в клинику, ветеринары присматривают за ней.

«Байдича пытаются всячески отмазать. Раздаются даже мягкие формулировки о том, что «собачка просто бежала за машиной», — отметили в UAnimals.

За жестокое обращение с животным украинский чиновник может оказаться в тюрьме, отмечает URA.RU. На него уже завели уголовное дело, а зоозащитники пытаются распространить информацию о вопиющем случае.

Напомним, летом прошлого года стало известно об избиении журналиста, который занимался расследованием жестокого обращения с животными. На него напали в Кривом Роге. Пострадавший обратился в полицию и прошел судебно-медицинскую экспертизу.

В прошлом месяце волну негодования у россиян вызвало поведение нижнекамского ветеринара, которая отказалась оказывать помощь сбитой таксистом собаке. Попавший под машину пес умер на пороге клиники.