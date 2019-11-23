Представители авиакомпаний рассказали о возможностях путешествий с животными

Москва, 23 ноября. Соблюдение правил транспортировки животных сделает возможным полет не только с крупногабаритным котом, но даже со львом, тигром или трубкозубом. Сервис для путешественников Туту.ру опросил несколько авиакомпаний и рассказал о самых необычных животных на бортах.

Перевозка любых питомцев всегда требует заблаговременного согласования с авиакомпанией. Разные авиаперевозчики устанавливают свои правила транспортировки меньших братьев, но, как правило, в целом они схожи.

Например, в кабине самолета обычно допускается провоз не более двух животных. Крупных зверей (по правилам безопасности) в салон брать нельзя, поэтому они путешествуют в специальном отсеке, где для них созданы необходимые условия, чтобы питомцы перенесли перелет комфортно.

Отмечается, что зачастую животным там даже спокойнее, чем в шумном и многолюдном пространстве салона, поскольку нет отвлекающих и раздражающих звуков, запахов и суеты.

Поговорив с представителями нескольких авиаперевозчиков, Туту.ру выяснил, что летают не только наиболее популярные кошки и собаки. Дикие звери на борту — тоже не редкость. Об этом рассказали в «Уральских авиалиниях».

Так, рейсами авиакомпании путешествовали тигрята, мартышки, медведи, крокодилы, кенгуру и некоторые дикие другие животные.

«В 2016 году «Уральскими авиалиниями» воспользовались для транспортировки годовалой львицы Лолы. Спасенная зоозащитниками из частного зоопарка, молодая хищница отправилась в свой новый дом — крымский сафари-парк «Тайган» из Екатеринбурга. Для перевозки львицы был предоставлен самолет, оборудованный отапливаемым и вентилируемым багажным отделением, чтобы обеспечить безопасный и комфортный перелет», — привел пример представитель авиакомпании.

В 2017 году из зоопарка Екатеринбурга в чешский зоосад рейсом «Уральских авиалиний» отправился редкий африканский трубкозуб. Для этого важного пассажира авиакомпания подготовила самолет, в котором можно было организовать обогрев и вентиляцию в багажном отсеке.

Десятью годами ранее, в 2007-м, в Парк львов Приморского сафари-парка из крымского «Тайгана» были самолетом доставлены сразу четыре африканских льва. Дирекция питомника в благодарность за организацию путешествия столь необычных пассажиров решила назвать одного из животных именем Урал.

На самолетах «России» на протяжении последних трех лет нередко летают тигры — авиакомпания является партнером дальневосточного центра «Амурский тигр».

«В рамках программы сохранения генетического разнообразия мы перевозим диких кошек с Дальнего Востока в зоопарки и заказники России. На новое место жительства отправляются те животные, которые по каким-то причинам не могут жить в дикой природе», — пояснил сотрудник перевозчика.

Авиакомпания Finnair перевозит грызунов, в том числе морских свинок, пресмыкающихся, водных животных, рыб, насекомых и птиц, рассказала глава представительства перевозчика в России Мария Ануфриева. Она пояснила, что такие животные (кроме собак, кошек и грызунов) путешествуют только в утепленных багажных отделениях самолета.

Оказалось, что в Finnair лояльны к собакам с укороченной мордой (брахицефалам). Как рассказала Ануфриева, из-за особенностей строения черепа у этих животных бывают проблемы с дыханием, в связи с чем многие авиаперевозчики отказываются от их транспортировки.

По словам представительницы компании, один из пилотов Finnair, Риика Кайпайнен, часто путешествует в качестве пассажира со своей собакой — чихуахуа Майей.

Сотрудник Utair рассказал, что за 2018 год ее пассажиры перевезли в салоне более 12 тысяч кошек и собак, а в багажном отделении путешествие совершили порядка 1,5 тысячи домашних питомцев.

Utair допускает в салон кошек и собак общим весом десять килограмм вместе с мягкой переноской. Кроме того, взять на борт можно даже сразу нескольких животных, например, двух щенков или трех котят в одну переноску, если общий вес не превышает дозволенного.

Сотрудники всех авиакомпаний напомнили, что перед путешествием с питомцем нужно обязательно ознакомиться с тонкостями перевозки и ветеринарными правилами и требованиями принимающей страны, а также подготовить все документы и проинформировать авиакомпанию, что планируется полет с животным.