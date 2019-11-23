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Конгресс призвал Белый дом прояснить позицию по «Открытому небу»

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Конгресс призвал Белый дом прояснить позицию по «Открытому небу»

Вашингтон, 23 ноября. Члены Палаты представителей конгресса США Элиот Энгел и Адам Смит обратились с письмом к советнику американского лидера Дональда Трампа по национальной безопасности Роберту О’Брайену с призывом прокомментировать появившиеся ранее сведения о планах Белого дома в одностороннем порядке выйти из Договора по открытому небу.

Конгресс призвал Белый дом прояснить позицию по «Открытому небу». Отмечается, что конгрессмены выразили опасения по поводу судьбы договора и призвали Вашингтон «прояснить» свои планы. Как говорится в тексте открытого письма, также Энгел и Смит обеспокоены тем, что администрация американского президента могла «использовать предвзятый анализ» по вопросу возможного выхода из соглашения, не обеспечив объективность данного процесса.

Конгресс призвал Белый дом прояснить позицию по «Открытому небу»

В октябре стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность выхода страны из Договора по открытому небу. Об этом сообщил председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, конгрессмен от штата Нью-Йорк, демократ Элиот Энгел.

Энгел подчеркнул, что отказ от соглашения подорвет доверие к США как к предсказуемому и надежному партнеру в обеспечении европейской безопасности и повлечет разделение трансатлантического союза. Конгрессмен заявил, что «возможность изменения статуса» договора должна быть частью открытого процесса, который включает консультации с Конгрессом и четкие разъяснения намерений другим участникам соглашения.

Конгрессмен напомнил, что за последнее десятилетие отношения между Вашингтоном и Москвой стали более напряженными и сложными. Энгел отметил важность диалога с Россией «в условиях нарастания напряженности и рисков просчетов». Политик подчеркнул, что соглашение продолжает обеспечивать интересы США в сфере безопасности.

Договор по открытому небу был подписан представителями 23 государств — членов ОБСЕ 24 марта 1992 года в Хельсинки. В разработке документа активно участвовала Москва. Договор предоставляет государствам-участникам право совершать облеты территорий друг друга и, в соответствии с согласованными квотами, вести наблюдения за военной деятельностью.

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Источник: открытое письмо Элиота Энгела и Адама Смита
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