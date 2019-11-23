Военная полиция РФ прорабатывает новые маршруты патрулирования в Сирии

Дамаск, 23 ноября. Российская сторона прорабатывает новые маршруты патрулирования на севере Сирии, рассказал офицер военной полиции ВС РФ Вадим Рыженков.

«Личный состав военной полиции узнает местность, менталитет местных жителей, дороги. Без рекогносцировки маршрут патрулирования невозможно будет провести», — объяснил он.

В группу, которая занимается рекогносцировкой, входят три бронемашины «Тигр». Новый маршрут сравнительно небольшой — 50 километров, проходит через несколько деревень. Проработать основные и дополнительные маршруты патрулирования следует в целях безопасности.

Напомним, 22 октября на встрече в Сочи президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум, на основе которого строится политика двух стран по урегулированию ситуации в Сирии и курдским бандам, сотрудничающим с террористами ИГ1 (организация запрещена в РФ).

Среди прочих пунктов документ установил вывод курдских радикалов на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также проведение совместного российско-турецкого патрулирования в районах, граничащих с зоной турецкой операции «Источник мира», которую Анкара проводила с 9 по 22 октября.

Турция стремилась создать зону безопасности вдоль границы с Сирией для того, чтобы пресечь передвижение боевиков по трассе М-4. Дело в том, что курдские бандформирования в 2017 году захватили Заевфратье и начали угнетать местное население — арабов-суннитов. Оккупанты стали незаконно качать нефть, являющуюся достоянием сирийского народа, и контрабандой вывозить в другие страны при поддержке США.

1 Организация запрещена на территории РФ.