Астрономы рассказали, насколько опасен приближающийся к Земле астероид

Москва, 23 ноября. Приближающийся к Земле астероид, обнаруженный специалистами Роскосмоса, не представляет серьезной опасности для планеты. Об этом рассказал астрофизик, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник НИИЯФ МГУ Александр Панов.

Напомним, ранее Роскосмос сообщил о двух крупных астероидах, которые приблизились к Земле на опасное расстояние. Небесные тела зафиксировали системы контроля космического пространства. По оценкам специалистов, один из обнаруженных метеоритом сопоставим с тем, что упал в районе Челябинска в 2013 году.

По словам Панова, это сообщение фактически лишь доказывает хорошую работу комплекса ЭОП-2-1 — автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.

Аналогичной точки зрения придерживается и заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе. В интервью RT он заверил, что астероид никаким образом не может повлиять на планету, поскольку относительно нее представляет собой слишком незначительный объект — даже не песчинку, а молекулу «которая останется не замеченной никем, за исключением нескольких наблюдателей».

«Астероид представляет опасность, только если он падает на Землю. Сейчас же ситуация совершенно другая, и астероид пролетит на колоссальнейшем расстоянии от нашей планеты», — уточнил он.

Известный челябинский метеорит вошел в атмосферу Земли 15 февраля 2013 года. Он взорвался в небе над Челябинской областью, яркую вспышку видели жители соседних Свердловской области и Казахстана. Самый крупный фрагмент метеорита упал в озеро Чебаркуль. При этом ударная волна оказалась настолько мощной, что выбила стекла в нескольких тысячах домов.

В начале ноября астронавты рассказали, что в последнем осеннем месяце россияне смогут увидеть редкое астрономическое явление — прохождением планеты Меркурий по диску Солнца.