Нагоя, 23 ноября. Москва передала Токио перечень своих озабоченностей по вопросу безопасности России в связи с военно-политическим альянсом Японии и США, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лавров рассказал, что Россия передала Японии список озабоченностей из-за альянса с США. Это было сделано через линию МИД и Совета безопасности.

«Наши японские коллеги обещали отреагировать на эти озабоченности. Будем ждать их ответа и продолжим дискуссию», — подчеркнул Лавров.

Как объяснил глава российского внешнеполитического ведомства, он будет обуждать эту тему на встрече с японским министром иностранных дел Тосимицу Мотэги. По данным РИА Новости, его визит в Россию намечен на декабрь.

Ранее Лавров заявил, что Япония должна признать суверенитет России над южной частью Курильских островов для заключения мирного договора.

Напомним, что между СССР и Японией не был подписан мирный договор после окончания Второй мировой войны, поскольку Токио претендует на острова Шикотан, Итуруп, Кунашир, а также группу островов Хабомаи. В 1956 году СССР был готов заключить мирный договор, а после рассмотреть возможность передачи Шикотана и Хабомаи японской стороне, однако Токио не отказался от претензий на все острова, и мирный договор не был заключен.

В сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент России Владимир Путин выступил с предложением заключить мирный договор с Японией без предварительных условий, а спорные вопросы решить после подписания договора. В ответ премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о заинтересованности Токио заключить договор с Москвой.