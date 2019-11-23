Автомобильный двигатель «Кортежа» превратили в ЦИАМ в авиационный

Москва, 23 ноября. Превращение автомобильного двигателя «Кортежа» в авиационный завершено специалистами Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского») в рамках научно-исследовательской работы «Адаптация». Об этом рассказали в пресс-службе института.

По словам руководителя работы и начальника отдела ЦИАМ Льва Финкельберга, эксперты оценили возможное его использование на двухдвигательном девятиместном и однодвигательном шестиместном самолетах местных воздушных линий.

Наиболее сложной задачей, уточнил глава отдела института, стала адаптация под авиационные правила систем топливопитания, зажигания и управления, которые обеспечивают работу двигателя.

«Главной сложностью стало получение требуемых характеристик, поскольку на «авиационных» режимах автомобильный двигатель практически никогда не работает», — объяснили в ЦИАМ.

Испытания провели на винтовом стенде ООО «ОКБМ», результаты работы подтвердили удельные характеристики по литровой мощности, расходу топлива и весу двигателя, заявленные в техническом задании.

Как уточнили в ЦИАМ, впоследствии специалисты планируют продолжить исследование демонстратора АПД-500, созданного на базе двигателя «Кортеж», в термобарокамере института. Затем состоятся испытания на экспериментальном летательном аппарате, пишет «Газета.ru».

Напомним, о планах преобразовать автомобильный двигатель от проекта «Кортеж» в авиационный рассказал осенью прошлого года гендиректор ЦИАМ Михаил Гордин. По его словам, ключевая цель проекта — понять, что именно необходимо поменять в автомобильном двигателе, чтобы на нем полетел самолет.

«Кортеж» — семейство автомобилей люкс-класса для первых лиц государства. Как рассказал глава министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, к 2020 году будет запущено серийное производство мотоцикла. Министр добавил, что его оборудуют электрической силовой установкой, а его облик будет соответствовать дизайну автомобилей семейства Aurus.