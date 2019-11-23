Москва, 23 ноября. Муж актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев удалил из своего аккаунта в Instagram все фотографии, в том числе снимки с супругой.

Кроме того, Петр Чернышев отписался от всех друзей, которые следили за его жизнью через социальную сеть. Поклонники Заворотнюк, увидев пустую социальную сеть, забили тревогу. Ранее средства массовой информации писали о кончине актрисы. Поступок Чернышева стал причиной очередной волны слухов.

Как пишет iReаctor, муж Заворотнюк Петр Чернышев удалил все фото в Instagram, сам спортсмен свое решение очистить аккаунт от фотографий не прокомментировал.

Напомним, Заворотнюк незадолго до болезни поблагодарила судьбу за Чернышева. Артистка вместе с фигуристом уже 11 лет. Заворотнюк в интервью говорила, что за Чернышевым чувствует себя как за каменной стеной. Сейчас, когда она борется с серьезной болезнью, ей нужна большая поддержка. Хореограф Чернышев, который ставил шоу для проекта «Танцы на льду», вскружил голову Заворотнюк. У нее был роман с актером Сергеем Жигуновым, а Петр в это время не имел отношений. Актриса выбрала молодого красавца, с которым они поженились уже через год после знакомства. А позднее Заворотнюк и Чернышев обвенчались в Крыму.

В 2019 году в годовщину венчания родные пары опубликовали в соцсетях трогательные слова.

«Вы всегда были едины, и сейчас мы абсолютно уверены, что вдвоем вы преодолеете все. Ваша пара — абсолютное подтверждение того, что настоящая любовь существует», — писали СМИ.

В поздравлении также указывалось, что настоящая любовь способна творить чудеса. Касается ли это здоровья Заворотнюк, сказать сложно.

Актриса неоднократно признавалась, что благодарна своему мужу за его терпение и понимание. Она объясняла их крепкий союз полной противоположностью. Заворотнюк, по ее собственным словам, импульсивная, а Чернышев — спокойный и рассудительный, способный удержать ее от поспешных поступков.

15 октября родственники Заворотнюк подтвердили информацию о том, что она борется с болезнью. Однако они не уточнили, с каким именно заболеванием. По данным СМИ, у актрисы может быть рак мозга.