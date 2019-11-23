Лавров заявил, что повестка совещания G20 в Японии не включает тему гонки вооружений

Нагоя, 23 ноября. Повестка совещания глав внешнеполитических ведомств стран «большой двадцатки» (G20), которое проходит в Японии, не включает обсуждение вопросов международной безопасности, связанных с гонкой вооружений. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече руководителей дипведомств государств G20.

«Это, собственно, не повестка дня «двадцатки». Хотя страна-организатор может любые вопросы в повестку дня предлагать, имею в виду для целей и встреч министров иностранных дел. В этом году на повестке дня «Группы двадцати» этих вопросов нет», — пояснил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Глава российского МИД уточнил, что эта тема является приоритетной, в первую очередь, в диалоге между Москвой и Вашингтоном в связи с планами США разместить ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе после «развала» Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Хотя наши японские коллеги и коллеги из Республики Корея говорят, что у них нет таких намерений и к ним таких обращений не поступало, но американцы об этом вслух говорят, поэтому мы должны руководствоваться имеющимися на руках фактами, как говорится», — добавил Лавров.

Напомним, министр иностранных дел России принимает участие в совещании глав внешнеполитических ведомств стран G20 в японском городе Нагоя.

Ранее Лавров заявил, что Москве и Токио необходимо сделать шаги по выведению отношений на качественно новый уровень, так как это позволит решить разногласия между сторонами.

Кроме того, он рассказал о намерении провести в декабре в Москве встречу с коллегой из японского МИД Тосимицу Мотэги для обсуждения военного альянса Токио и Вашингтона, и, в частности, его направленности против России.

«Группа двадцати» — неформальный форум крупнейших экономик мира. В совокупности страны «большой двадцатки» представляют 90% мирового ВВП и 80% мировой торговли.