Москва, 23 ноября. Япония должна признать суверенитет России над южной частью Курильских островов для заключения мирного договора, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства прокомментировал слова генерального секретаря правительства Японии Есихидэ Суги о том, что власти продолжат переговоры с РФ по мирному договору на основе своей базовой позиции — решение территориальной проблемы и последующее заключение мирного договора.

По данным ТАСС, как уточнил Лавров, Москва руководствуется договоренностями, которые достигаются на высшем уровне между президентом России и премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Лавров рассказал, что должен сделать Токио для заключения мирного договора.

«Они договорились продвигаться в обсуждении проблем, которые у нас остаются, на основе декларации 1956 года, в которой четко сказано: сначала мы признаем территориальную целостность и суверенитет России над всеми нашими землями, включая и эти территории, признаем тем самым итоги Второй мировой войны, а потом, возможно, будет обсуждаться все остальное», — подчеркнул Лавров.

Напомним, что между СССР и Японией не был подписан мирный договор после окончания Второй мировой войны, поскольку Токио претендует на острова Шикотан, Итуруп, Кунашир, а также группу островов Хабомаи. В 1956 году СССР был готов заключить мирный договор, а после рассмотреть возможность передачи Шикотана и Хабомаи японской стороне, однако Токио не отказался от претензий на все острова, и мирный договор не был заключен.

В сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке президент России Владимир Путин выступил с предложением заключить мирный договор с Японией без предварительных условий, а спорные вопросы решить после подписания договора. В ответ премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о заинтересованности Токио заключить договор с Москвой.