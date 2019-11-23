Коллекторы рассказали, как взять кредит и не выйти на просрочку

Москва, 23 ноября. Член совета Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Давид Цацуа рассказал, каким должен быть оптимальный размер платежа по кредиту, чтобы не выйти на просрочку.

По словам Цацуа в идеальной ситуации считается, что выплаты по взятому кредиту не должны превышать 20-30% от ежемесячного дохода. При этом условии риск выхода на просрочку минимален. По его данным, большинство имеющих кредиты россиян направляют на оплату именно эту долю средств.

«К категории заемщиков со стабильным прогнозом по выплатам можно отнести более чем 55% от всех тех, кто имеет открытые кредиты на руках», — цитирует РИА Новости Давида Цацуа.

Однако показатель критичности для каждого свой. Например, при большой зарплате заемщик может смело направлять 50% доходов на погашение кредита. При доходе в 15 тысяч рублей это приведет к пагубным последствиям.

Но, вместе с тем, принято считать, что 50% от ежемесячного дохода, выделенные на погашение одного и более кредита, в любом случае повышают риски выхода на просрочку.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что крупнейшие банки России могут снизить ставки по выданным с помощью биометрии займам и начать использовать удаленную идентификацию в программах лояльности.