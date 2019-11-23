Москва, 23 ноября. Публицист Анатолий Вассерман прокомментировал планы певицы Софии Ротару выступить на российской сцене. Ротару с 1973 года выступала в программе «Песня года», но в 2019 году отменила свое выступление после введения на Украине военного положения.

Как передает РЕН ТВ, ранее сообщалось, что в декабре певица вернется на российскую сцену и станет хэдлайнером фестиваля «Легенды Ретро FM».

Вассерман прокомментировал планы Ротару выступить в России. По словам Вассермана, Ротару является «истинно великой» певицей. Как уточнил публицист, оплата в размере трех миллионов рублей за выступление являются для исполнительницы вполне заслуженными.

«Беда только в том, куда он пойдет», — уточнил он.

Кроме того, Васерман напомнил, что за время проведения украинскими силовиками операции в Донбассе Ротару пожертвовала ВСУ «сумму, ощутимую даже при ее доходах».

Напомним, в декабре 2018 года София Ротару отказалась выступать в России из-за введения военного положения на Украине. Позже она объясняла, что «не хотела накалять ситуацию и провоцировать соотечественников».

У Софии Ротару есть дом и бизнес в Крыму. По информации СМИ, жилье артистки расположено в поселке Никита в районе Ялты. Элитным отелем «Вилла София» управляют члены семьи исполнительницы, сообщали СМИ.

Известный российский исполнитель, композитор и автор песен Юрий Лоза прокомментировал решение Софии Ротару выступить в РФ. По его мнению, многие артисты отказываются от своих принципов ради концертных площадок.

«Она съездила в тур по Украине, там надо было сказать одни слова, теперь надо вернуться в Россию и говорить другие слова. Каких принципов ждать от Ротару? Она народная артистка всех стран», — заявил Юрий Лоза.

Он объяснил решение Ротару вернуться на российскую сцену. По его словам, многие артисты вынуждены отказываться от своих принципов ради концертных площадок.