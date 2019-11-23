В Колумбии около полицейского участка произошел взрыв. События дня. ФАН-ТВ

Взрыв в Колумбии
Взрыв в Колумбии. Трое погибли, около десяти получили ранения. По предварительной версии, неизвестные заминировали около участка полиции грузовик. Беспорядки в Колумбии продолжаются. Власти Боготы ввели комендантский час. Несмотря на это, грабежи, вандализм в позднее время не прекращаются. Полиция уже задержала 230 человек. Волнения в стране начались 21 ноября. Местные жители выразили недовольство в отношении социально-экономической политики Колумбии. В протестах приняли участие около 207 тысяч человек. В некоторых городах акции переросли в столкновения с полицией. Трое погибли, 273 получили ранения. Президент Иван Дуке отметил, что готов начать диалог с местными жителями, и выслушать все накопившиеся недовольства.
Стрельба в Сухуме
Раненная во время перестрелки в Сухуме девушка находится в критическом состоянии. Об этом сообщают медики Республиканской больницы. Она сейчас в коме в реанимации. 22-летняя девушка получила тяжелые пулевые ранения в голову. Перестрелка в самом центре Сухума произошла накануне. Погибли два человека, четверо ранены. Полиция сейчас ведет поиски стрелков.
США не помогут в восстановлении САР
Вашингтон не должен помогать Дамаску в восстановлении страны. Такое заявление сделал спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри. Он отметил, что эта позиция совпадает с мнением многих европейских стран. Помогать не собираются, да и своих военных уводить не планируют. Американцы продолжают оккупировать богатые месторождения нефти в Сирии. На месте уже находятся около 600 солдат ВВС США. Турецкие СМИ сообщают, что американцы строят в сирийской провинции Дейр-эз-Зор две новых военных базы. Там находятся богатейшие нефтяные месторождения.
WADA рекомендует лишить РУСАДА статуса
Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендует лишить российскую организацию РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопиновому кодексу. Решение по этому вопросу эксперты вынесут в начале следующего месяца. Заседание исполкома организации планируется провести 9 декабря в Париже. Правда, у РУСАДА еще есть возможность восстановить свой статус. Все предложения WADA отправит российской стороне. Напомним, в московской антидопинговой лаборатории специалисты выявили некоторые нарушения. После этого Всемирное антидопинговое агентство решило лишить РУСАДА статуса.