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8:26 23 Ноября 2019

В Колумбии около полицейского участка произошел взрыв. События дня. ФАН-ТВ

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Взрыв в Колумбии

В Колумбии около полицейского участка произошел взрыв. События дня. ФАН-ТВ

Взрыв в Колумбии. Трое погибли, около десяти получили ранения. По предварительной версии, неизвестные заминировали около участка полиции грузовик. Беспорядки в Колумбии продолжаются. Власти Боготы ввели комендантский час. Несмотря на это, грабежи, вандализм в позднее время не прекращаются. Полиция уже задержала 230 человек. Волнения в стране начались 21 ноября. Местные жители выразили недовольство в отношении социально-экономической политики Колумбии. В протестах приняли участие около 207 тысяч человек. В некоторых городах акции переросли в столкновения с полицией. Трое погибли, 273 получили ранения. Президент Иван Дуке отметил, что готов начать диалог с местными жителями, и выслушать все накопившиеся недовольства.

 

Стрельба в Сухуме

В Колумбии около полицейского участка произошел взрыв. События дня. ФАН-ТВ

Раненная во время перестрелки в Сухуме девушка находится в критическом состоянии. Об этом сообщают медики Республиканской больницы. Она сейчас в коме в реанимации. 22-летняя девушка получила тяжелые пулевые ранения в голову. Перестрелка в самом центре Сухума произошла накануне. Погибли два человека, четверо ранены. Полиция сейчас ведет поиски стрелков.

 

США не помогут в восстановлении САР

В Колумбии около полицейского участка произошел взрыв. События дня. ФАН-ТВ

Вашингтон не должен помогать Дамаску в восстановлении страны. Такое заявление сделал спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри. Он отметил, что эта позиция совпадает с мнением многих европейских стран. Помогать не собираются, да и своих военных уводить не планируют. Американцы продолжают оккупировать богатые месторождения нефти в Сирии. На месте уже находятся около 600 солдат ВВС США. Турецкие СМИ сообщают, что американцы строят в сирийской провинции Дейр-эз-Зор две новых военных базы. Там находятся богатейшие нефтяные месторождения.

 

WADA рекомендует лишить РУСАДА статуса

В Колумбии около полицейского участка произошел взрыв. События дня. ФАН-ТВ

Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендует лишить российскую организацию РУСАДА статуса соответствия Всемирному антидопиновому кодексу. Решение по этому вопросу эксперты вынесут в начале следующего месяца. Заседание исполкома организации планируется провести 9 декабря в Париже. Правда, у РУСАДА еще есть возможность восстановить свой статус. Все предложения WADA отправит российской стороне. Напомним, в московской антидопинговой лаборатории специалисты выявили некоторые нарушения. После этого Всемирное антидопинговое агентство решило лишить РУСАДА статуса.

 