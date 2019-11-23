Лавров и Салливан обсудили проблемы в отношениях РФ и США

Нагоя, 23 ноября. Сегодня на встрече глав МИД G20 министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обсудил с кандидатом на пост посла США в России Джоном Салливаном решение проблем в российско-американских отношениях.

«Мы знаем, что он проходит процедуру утверждения на пост посла, мы обсуждали, как решать накопившиеся проблемы в наших отношениях», — цитирует РИА Новости главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Напомним, во время встречи Лавров также заявил, что что в декабре в Москве планирует встретиться с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги для обсуждения военного альянса Токио и Вашингтона.