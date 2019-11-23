Москва, 23 ноября. Система по контролю проезда всех транспортных средств распространится на всю территорию Центрального федерального округа. Отмечается, что реализовывать проект будет ООО «Стандартпроект». Согласно информации в государственных закупках, на воплощение проекта потратят 200 миллионов рублей, создание и внедрение новой системы займет полгода.

В России будут следить за перемещениями всех автомобилей. По данным издания «Коммерсант», система объединит 16 российских регионов и более пяти тысяч камер. Как читают эксперты, контроль за автомобилями позволит автоматизировать работу оперативных служб, а также выявлять опасных водителей. Ожидается, что с ее помощью можно будет контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, кроме того, анализировать передвижения по федеральному округу.

Ранее сообщалось, что количество легковых автомобилей в России увеличилось на 50% за 10 лет. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат». Согласно исследованию, в 2017 году в России насчитывалось более 42 миллионов легковых автомобилей, тогда как в 2007 году их число составляло только 28 миллионов.

Отмечается, что самые многочисленные автопарки сегодня сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге. По последним данным, 3,65 миллиона машин ездит по столичным дорогам, по городу на Неве — 1,68 миллиона авто.

Также в рейтинг наиболее наполненных легковыми автомобилями городов вошли Екатеринбург (450 тысяч машин), Новосибирск (434 тысячи), Самара (391 тысяча), Казань (368 тысяч), Нижний Новгород (354 тысячи) и Челябинск (323 тысячи).

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин призвал развивать российскую автомобильную промышленность, подчеркнув, что она должна составить конкуренцию лучшим производителям на мировом рынке.