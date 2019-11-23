Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Подписаться на Push-уведомления
Да
Россия
  /  Обновлено: 

В России будут следить за перемещениями всех автомобилей

33
0 Оставить комментарий

В России будут следить за перемещениями всех автомобилей

Москва, 23 ноября. Система по контролю проезда всех транспортных средств распространится на всю территорию Центрального федерального округа. Отмечается, что реализовывать проект будет ООО «Стандартпроект». Согласно информации в государственных закупках, на воплощение проекта потратят 200 миллионов рублей, создание и внедрение новой системы займет полгода.

В России будут следить за перемещениями всех автомобилей. По данным издания «Коммерсант», система объединит 16 российских регионов и более пяти тысяч камер. Как читают эксперты, контроль за автомобилями позволит автоматизировать работу оперативных служб, а также  выявлять опасных водителей. Ожидается, что с ее помощью можно будет контролировать перевозчиков и грузовой транспорт, кроме того, анализировать передвижения по федеральному округу.

Ранее сообщалось, что количество легковых автомобилей в России увеличилось на 50% за 10 лет. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат». Согласно исследованию, в 2017 году в России насчитывалось более 42 миллионов легковых автомобилей, тогда как в 2007 году их число составляло только 28 миллионов.

Отмечается, что самые многочисленные автопарки сегодня сосредоточены в Москве и Санкт-Петербурге. По последним данным, 3,65 миллиона машин ездит по столичным дорогам, по городу на Неве — 1,68 миллиона авто.

Также в рейтинг наиболее наполненных легковыми автомобилями городов вошли Екатеринбург (450 тысяч машин), Новосибирск (434 тысячи), Самара (391 тысяча), Казань (368 тысяч), Нижний Новгород (354 тысячи) и Челябинск (323 тысячи).

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин призвал развивать российскую автомобильную промышленность, подчеркнув, что она должна составить конкуренцию лучшим производителям на мировом рынке.

В России будут следить за перемещениями всех автомобилей

infox - new
Источник: Коммерсант
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров