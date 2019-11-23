В Колумбии взорвался грузовик рядом с полицейским участком

Богота, 23 ноября. В департаменте Каука в Колумбии неизвестные подорвали заминированный грузовик у входа в местный полицейский участок. В результате три человека погибли, около десяти получили ранения.

По данным местных СМИ, во время атаки с грузовика в сторону здания были запущены два баллона, а взрывы почувствовал весь город. В результате ЧП муниципалитет оказался обесточен, сообщает РИА Новости.

«Заминированный автомобиль взорвался только что в Сантандер-де-Киличао, Каука, рядом с новым полицейским участком. Муниципалитет остался без света», — пишут журналисты местных СМИ.

Напомним, огонь протестов Латинской Америки теперь разгорается и в Колумбии. Более 200 000 человек, по оценкам МВД страны, накануне вышли на общенациональную забастовку. Граждане недовольны социальной и экономической политикой властей. Сама акция планировалась мирной, но ее масштабы явно дали о себе знать. Шествия в столичной Боготе и других крупных городах усилиями ярых бунтовщиков переросли в хаос.