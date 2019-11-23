Лавров обсудит с главой МИД Японии военный альянс Токио и Вашингтона

Нагоя, 23 ноября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в декабре в Москве планирует встретиться с главой МИД Японии Тосимицу Мотэги для обсуждения военного альянса Токио и Вашингтона, и, в частности, его направленности против России.

Об этом стало известно сегодня во время встречи министров иностранных дел G20 в японском городе Нагой.

«Мы, конечно, привлекли вчера на встрече с министром иностранных дел Японии внимание к тому, что это расходится с заверениями, которые нам дают японцы, о не направленности японо-американского военно-политического альянса против Российской Федерации», — цитирует Лаврова РИА Новости.

Отдельное внимание министр иностранных дел РФ уделил тому, что в своих отношениях с Японией американцы не стесняются открыто говорить о том, что главной угрозой для них являются РФ и Китай. А также то, что все военные альянсы США с другими странами заключаются исключительно исходя этих предполагаемых «угроз».

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москве и Токио необходимо сделать шаги по выведению отношений на качественно новый уровень, так как это позволит решить разногласия между сторонами.