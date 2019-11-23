Британский премьер назвал версию о влиянии РФ на Brexit мифом

Лондон, 23 ноября. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал утверждение о том, что Россия три года назад могла оказать влияние на исход референдума по Brexit. Джонсон назвал это мифом, сравнив с Бермудским треугольником.

Подобное мнение было озвучено Джонсоном во время теледебатов на BBC. Теории о том, что правительство консерваторов намеренно затягивает публикацию доклада о возможном вмешательстве РФ в британскую демократию он также назвал «бредом».

«Простите, но все это ерунда вроде Бермудского треугольника. Такая же ерунда, как и предположение о том, что результаты референдума, на котором 17,4 млн человек проголосовали за выход из ЕС, были каким-то образом подделаны, искажены, неправильны или несправедливы», — возразил Борис Джонсон, сообщает ТАСС.

При этом он отметил, что убежден в том, что народ Великобритании ожидает момента выхода из ЕС, и политику неизвестно о существовании каких-либо доказательств о вмешательстве РФ во внутреннюю политику Британии. Аналогичных фактов нет и в докладе межпартийного комитета британского парламента по деятельности служб разведки и безопасности, считает Джонсон. Вместе с тем, британские СМИ сообщают, что документ посвящен угрозам, которые Москва якобы может представлять для британской демократии.

Ранее Бориса Джонсона обвинили в том, что он специально откладывает публикацию данного доклада.