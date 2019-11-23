Автоэксперты назвали восемь основных ошибок при смене сезонной резины

Москва, 23 ноября. При сезонной смене колес автовладельцы допускают восемь основных ошибок, которые могут повлиять на управление и состояние машины, сообщают эксперты.

Таким образом, первым грубым несоответствием является неправильное хранение сезонной резины. Колеса рекомендуется держать в сухом, прохладном и вентилируемом помещении. Шины без дисков должны стоять на полу, а в полной сборке – лежать в стопке или висеть. В противном случае неправильное хранение может привести к разрыву шины.

Во-вторых, специалисты советуют не использовать покрышки с истекшим сроком годности.

В-третьих, некоторые автовладельцы устанавливают на машины «кривые» колесные диски, что вызывает дисбаланс подвески, сообщает журнал «За рулем».

Четвертой ошибкой называется неправильная установка шин, а пятой – неправильная затяжка. Дело в том, что болты на колесах автомобиля должны закручиваться строго крест на крест с использованием динамометрического ключа.

Кроме того, давление в шинах должно соответствовать рекомендациям производителя автомобиля. Специалисты в выборе шиномонтажа советуют доверять работу профессионалам, и не менять колеса самостоятельно или в сомнительных автосервисах.

Последним советом экспертов стала регулярная балансировка колес. Ее рекомендуется проводить примерно один раз в год.

Напомним, ранее среди автолюбителей был проведен опрос о снижении допустимого порога превышения скорости. Около 85% опрошенных водителей выступают против снижения допустимого порога с 20 до 10 км/ч. Данную инициативу поддерживает только 1 из 10 водителей, то есть 10% опрошенных.