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Толстой предложил отправить Киеву посылку из унитазов

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Толстой предложил отправить Киеву посылку из унитазов

Москва, 23 ноября. Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой предложил отправить Киеву «посылочку из унитазов». Политик прокомментировал заявление командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о «некомплектном» состоянии кораблей, которые Россия вернула после провокации в Керченском проливе.

О несоответствующем состоянии возвращенных кораблей адмирал заявил на этой неделе. По словам военачальника, в катерах якобы отсутствовали плафоны, розетки, унитазы и другое малозначительное оборудование.

«На самом деле, конечно, никто ничего не брал, но, если нашим украинским коллегам собрать какую-то посылочку из унитазов, возможно, мы можем это сделать, поработать над этим вопросом», — отметил Петр Толстой в беседе с «Национальной службой новостей».

Напомним, задержание трех украинских кораблей произошло 25 ноября 2018 года. Суда ВМС Украины, направляясь в Азовское море, вторглись в территориальные воды России в районе Керченского пролива. Их экипажи не реагировали на требования сотрудников погранслужбы и российских военных об остановке.

Чтобы пресечь действия провокаторов, погранслужба ФСБ применила силу. Корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело. Экипажи судов были переданы украинской стороне в сентябре в рамках обмена заключенными. Задержанные корабли вернули Украине 18 ноября 2019 года, после того, как российские органы завершили необходимые следственные проверки.

Однако вскоре президент Украины Владимир Зеленский заявил о нехватке части оборудования и вооружения на переданных Россией кораблях.

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Источник: НСН
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