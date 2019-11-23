Украинский бизнесмен считает, что массовая эмиграция пагубно скажется на экономике страны

Киев, 23 ноября. Украинский миллионер и бизнесмен Александр Меламуд рассказал, как бегство молодых людей их страны сказывается на экономике. По его мнению, сложившаяся ситуация страшнее коррупции.

Свое мнение Меламуд высказал в эфире YouTube-канала «Vласть vs Vлащенко». По словам бизнесмена, в настоящее время страну прокидают молодые люди, которые могли бы строить государство. Миллиарды долларов, которые украинцы присылают домой лишь помогают поддерживать экономику на плаву, считает он.

По мнению украинского предпринимателя, переехавшие в другую страну украинцы вскоре привыкают к жизни в чужом государстве и, в результате, перевозят туда свою семью.

Из года в год на временную подработку заграницу выезжает примерно 9 млн граждан Украины, сообщает РИА Новости. При этом в последние годы данный показатель стремительно увеличивается

По данным статистики, чаще всего украинцы переезжают в Польшу, где местные зарплаты им кажутся солидными, но в соотношении с ценами оказываются низкими.

Напомним, по мнению экспертов в настоящее время украинская экономика находится на пороге серьезных трудностей, которые могут стать фатальными, если массовая миграция трудоспособного населения за рубеж продолжится, а финансирование внешними кредиторами прекратится.

Когда мигранты окончательно укрепятся за рубежом, а также перевезут туда свои семьи и перестанут посылать в страну деньги, то станет достаточно сложно поддерживать инфраструктуру в государстве, которое когда-то было рассчитано на проживание почти 50 миллионов человек.