Китайский журналист заявил, что россиянки быстрее стареют

Пекин, 23 ноября. Китайский журналист из издания Sohu попытался выяснить, кто стареет быстрее – женщины из России или из Китая. В своих рассуждениях он пришел к выводу, что в России прекрасный пол прощается с молодостью гораздо быстрее.

Главным фактором автор называет генетику.

«Русские относятся к восточнославянскому этносу. Поэтому русские девушки такие высокие и имеют светлую кожу. Это естественное преимущество, но как только девушка начинает полнеть, даже оно уже не спасет», — цитирует китайского журналиста РИА Новости.

Также, по его мнению, сказываются погодные условия. Поскольку Россия находится в Северном полушарии, жители ее привыкли к суровому климату и употребляют в пищу продукты, богатые углеводами.

Другим фактором, который рассматривает журналист, является то, что россиянки после свадьбы много сил отдают семье и якобы не следят за своей внешностью как прежде.

«На самом деле всего этого можно избежать, если после свадьбы женщина будет поддерживать себя в форме. Потому что люди, которые занимаются спортом, знают, как вести здоровый образ жизни», — поясняет он.

При этом журналист оговаривается, что, естественно, женщины стареют вне зависимости от страны, где они проживают. Но, по его мнению, на россиянках возраст будто бы сказывается быстрее.