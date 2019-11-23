Диетолог рассказала, как не заразиться сальмонеллезом при выборе продуктов

Москва, 23 ноября. Диетолог Елена Соломатина рассказала, в каких продуктах чаще всего встречается сальмонелла и как можно снизить риск заболевания.

Диетолог в интервью «Вечерней Москве» обращает внимание, что риск приобрести опасную болезнь весьма велик при употреблении мясных продуктов и рыбы. «Прекрасной средой» для размножения бактерий сальмонеллы является непроверенное или замороженное мясо. Поэтому при покупке мяса стоит пристальное внимание обращать на его внешний вид и запах.

«По тактильным ощущениям тоже можно понять, насколько продукт свеж. Если мясо прижимаешь пальцем, и оно буквально проваливается, не возвращаясь в прежний вид, — еще один признак испорченного продукта», — отметила Соломатина.

Кишечная палочка встречается в молочной продукции. По словам специалиста, в данном случае самым опасным является фермерское молоко, которое еще не прошло процедуру пастеризации.

Главную же опасность представляют рыбные продукты, особенно это касается речных сортов рыбы. По словам диетолога, «они фактически все непригодны для употребления».

«Единственный способ не отравиться — это соблюдать нормы хранения продуктов и не покупать просроченную пищу», — подчеркивает эксперт.

Отметим, в начале ноября Минздрав РФ внес изменения в Рекомендации по рациональным нормам потребления пищевых продуктов, установив суточную норму для соли. Уровень потребления соли приведен в соответствие с рекомендациями ВОЗ: не более 5 граммов соли в сутки.

Как сообщала «Газета.ру», мировые ученые давно обращают внимание на то, что соль является основным диетическим фактором риска в большинстве стран. Как установила международная группа специалистов, каждый пятый случай смерти в 2017 году в мире, а это 11 млн смертей, произошел из-за избытка соли в рационе, а также из-за нехватки цельнозерновых продуктов, орехов и семян, а не из-за потребления вредных продуктов.